Der Völkermarkter Gemeinderat beschloss ein Fahrverbot für den Eingangsbereich der Volksschule Völkermarkt-Stadt ohne Ausnahme für Berechtigte. "In den Morgenstunden ist es immer wieder vorgekommen, dass dort Fahrzeuge teilweise über die Fahrbahntrennung, teilweise über den Zebrastreifen in den Hof beziehungsweise zum Haupteingang der Volksschule gefahren sind", schilderte Stadtrat Gerald Grebenjak (FPÖ), der hauptberuflich Polizeiinspektionskommandant ist, in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen "Graubereich". In erster Linie hätte es sich dabei um Fahrzeuglenker gehandelt, die beeinträchtigte Personen in die Schule gebracht haben. Aber auch Lieferanten seien bislang oft in den Hof vor der Volksschule gefahren.