Bei brütender Hitze rissen sich bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag im Sitzungssaal der Marktgemeinde Eberndorf die Zuhörer um die 20 Sitzplätze. Das Interesse der Besucher galt alleine dem dritten Tagesordnungspunkt, in dem die Mandatare eine Empfehlung zur Zusammenführung der Mittelschulen (MS) Eberndorf und Kühnsdorf an die Bildungsdirektion abgeben mussten. Wegen sinkenden Schülerzahlen wird, wie Simon Marin als Geschäftsführer des Schulgemeindeverbandes Völkermarkt bereits gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt hat, "zeitnah" einer der beiden Standorte geschlossen werden.