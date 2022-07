Zuletzt betrieb Sabine Maschl eine Handarbeitsboutique in Wien. Nun eröffnete sie eine in Eberndorf. In ihrem "Phönix"-Shop können Katia Wollen, Ferner Wollen aus Lungau, Strick- und Nähzubehör und Strickdesigns gekauft werden. Was nicht vorrätig ist, wird auf Nachfrage bestellt. Weiters können Wunschprodukte in Auftrag gegeben werden. "Es sind auch Stricktreffs und Workshops geplant. Diese werden je nach Bedarf abgehalten", sagt Maschl, die die Modeschule in Villach absolvierte.