In Südkärnten nimmt das "Südmobil" Fahrt auf: Ein Transportmittel, das Gäste und Einheimische zu ausgewählten Attraktionen, Naturschauplätzen und Ausflugszielen der Region Völkermarkt bringt. Ob zum Wildensteiner Wasserfall oder zur Tropfsteinhöhle nach Eisenkappel. Am 30. Juni wurde das neue Mobilitätsangebot präsentiert. "In allen 13 Gemeinden im Bezirk wird es Haltestellen für das Südmobil geben, von denen aus Attraktionen angefahren werden", erklärte Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten. 70 Haltestellen werden eingerichtet. Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) betonte: "Das Südmobil ist kein Konkurrenzprodukt zum bestehenden Nahverkehr."