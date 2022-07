Am 4. Juli geht der neue Selbstbedienungsladen vom Biohof Tomic in Buchbrunn bei Eberndorf in Betrieb. Er befindet sich an der Eberndorfer Landesstraße, unmittelbar vor dem Biohof selbst. "Mit den Projektüberlegungen beschäftige ich mich schon seit zwei Jahren", erzählt David Tomic, der mit dem neuen Selbstbedienungsladen die Öffnungszeiten seines Ab-Hof-Verkaufes deutlich erweitern wird.