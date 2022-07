Was in vielen anderen Städten bereits etabliert ist, soll nun auch in Völkermarkt Einzug halten. Ab 6. Juli gibt es jeden Mittwoch im Juli und August eine Stadtführung für Urlauber und Einheimische. Der Probelauf der Stadtführung fand vor Kurzem auf Einladung des Wirtschaftsvereins Zukunft Völkermarkt statt – auch die Kleine Zeitung war dabei. Fremdenführerin Sandra Weratschnig von den "Kärnten Guides", die unter der Dachmarke "Austria Guides" stehen, führte, ausgehend vom Stadtturm, über Hauptplatz und Kirchgasse hin zur Pfarrkirche St. Magdalena und von dort weiter in den Bürgerlustpark.