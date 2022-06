Den Auftakt für ein paar Tage vergnügten Feierns in Eberndorf macht am 1. Juli die erste Premiere der diesjährigen Südkärntner Sommerspiele im Stiftshof. Am 2. Juli steuert man bereits auf den Höhepunkt zu. Anlass ist, dass Eberndorf vor 70 Jahren nach einem Gesetzesbeschluss des Kärntner Landtages zur Marktgemeinde erhoben wurde – und zwar exakt am 5. Juli 1952. "Solche Verleihungen waren im 20. Jahrhundert in Kärnten öfter angesiedelt. War ein Ort ein wirtschaftliches Zentrum einer Region und verfügte er über eine umfassende Infrastruktur sowie einen Schulstandort, konnte er sich Marktgemeinde nennen", erklärt Thomas Zeloth, Direktor des Kärntner Landesarchivs. Eine solche Erhebung war nicht an ein Marktrecht gekoppelt, das seit der Gründung des Josefimarktes um die Mitte des 19. Jahrhunderts ja schon bestand. "Es war quasi ein Ehrentitel ohne spezielle Privilegien", sagt Zeloth.