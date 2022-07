Die aktuelle Kostenexplosion am Bausektor macht auch vor der Gemeinde Gallizien nicht halt, denn die Umbaukosten für die Errichtung der neuen Kindertagesstätte in der alten Volksschule Möchling steigen massiv an. Daher musste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den bisherigen Finanzierungsplan über 255.000 Euro, der auch Förderungen von Land und Bund enthält, auf 370.000 Euro erweitern. Die Kinderbetreuungseinrichtung für Ein- bis Dreijährige wird ab September von der "Kindernest" gem. GmbH betrieben werden. Vergeben wurden außerdem die Aufträge für die Bodensanierung an die Firma Böden Rainer (5500 Euro) und die Erweiterung der Zaunanlage an die Firma Micheu (4300 Euro). 13.000 Euro erhält die Firma Katz und Klumpp GesmbH für die Spielgeräte im Freien. Für die Möbel beschloss der Gemeinderat 32.000 Euro (Firma Wehrfritz). "Die Dorfgemeinschaft Möchling, die ihren Vereinsraum in der ehemaligen Volksschule hatte, schenkt ihre Küche dem Kindernest", berichtet Amtsleiterin Silke Setz auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. Diese erfährt um rund 4600 Euro eine Erweiterung mit Geräten wie einem Geschirrspüler.