In der Nacht auf Dienstag, 28. Juni, brachen bisher unbekannte Täter in ein Wochenendhaus und in zwei landwirtschaftliche Nebengebäude in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna kapla-Bela ein.

Aus dem Wochenendhaus stahlen sie Elektrogeräte, Geschirr, Bekleidung und Einrichtungsgegenstände. Aus den Nebengebäuden Äxte sowie Elektro-Werkzeug, wie eine Hobelmaschine und eine Stichsäge. Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.