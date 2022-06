Mit einem Pritschenwagen war ein Mann (41) aus dem Bezirk Völkermarkt am Montag gegen 14.15 Uhr auf der Seebergstraße (B 82) unterwegs. In Richtung St. Veit/Glan wollte der Kärntner auf Höhe des Steinbruchs Modre in Völkermarkt links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw-Lenker (72), ebenfalls aus dem Bezirk Völkermarkt.