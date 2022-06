Noch tappt die Polizei im Dunkeln, wer genau in der Nacht zum Montag in einen Bauernhof in Bad Eisenkappel eindrang. Klar hingegen ist, was die Täter mitgenommen haben: Mehrere Motorsägen, eine Motorsense sowie diverses Werkzeug wurden eingepackt. Und: Aus einem Kühlraum nahmen sie noch 50 Kilogramm Fleisch mit.

Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro.