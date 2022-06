Ein 80-jähriger Autofahrer aus Deutschland lenkte am Sonntag gegen 14.30 Uhr seinen PKW auf der Südautobahn A2 in Richtung Italien. Auf Höhe Raststation Rosenberger, in Völkermarkt, touchierte er mit dem Pkw aufgrund von Sekundenschlaf rechts die Leitschiene. In der Folge lenkte er nach links. Dabei geriet das Auto über den Fahrbahnteiler.

Der Lenker und seine 71-jährige Gattin, die sich am Beifahrersitz befand, wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.

Laut der Feuerwehr Völkermarkt hatte das Ehepaar "sehr viele Schutzengel". Das Fahrzeug hob bei dem Unfall kurzzeitig vom Boden ab, überschlug sich, flog dabei über den Fahrbahnteiler und kam auf der Seite zu liegen.