Es ist die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Doch Ludovic Ferrière will nichts unversucht lassen. Der Kurator der Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums (NHM) in Wien ist dafür Samstag höchstpersönlich nach Kärnten gereist. „Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen“, schildert er aufgeregt. Was ihm den Schlaf raubte? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Meteor am Himmel explodiert. Bruchstücke davon werden nun zwischen Eis bei Ruden und Draurain im Bezirk Völkermarkt vermutet.