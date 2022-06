In der Nacht auf Samstag kam es auf der Diexer Landesstraße im Bereich Gretschitz zu einem Unfall. Ein Fahrzeug war in Fahrtrichtung Diex in einer Kurve rechts von der Fahrbahn abgekommen und wurde über die Leitschiene katapultiert, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Brückl auf Facebook. Der PKW kam in sehr steilem Gelände seitlich zum Liegen. Ein weiterer Absturz wurde zum Glück durch die Bäume verhindert, heißt es. Die zwei Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem verunfallten Fahrzeug unverletzt befreien.

Nächtlicher Einsatz

Die FF-Brückl war für die Sicherungsarbeiten zuständig und unterstützte die Abschleppfirma bei der Bergung des Fahrzeugs. Weiters im Einsatz waren die FF-Diex, der Notarzt und die Polizei