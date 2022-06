Das zweitägige "Plaza Summer Opening" am Unteren Hauptplatz Mitte Mai hatte im jüngsten Gemeinderat in Völkermarkt ein Nachspiel. Denn bei den Auf- und Abbauarbeiten für das Festzelt sei es, wie aus einer Anfrage der ÖVP an Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) hervorging, durch die Verankerung mit Eisenstangen zu "sichtbaren Schäden am Granitboden" gekommen. Die Frage der Neo-Stadträtin Elisabeth Kollitsch als Noch-Gemeinderätin zielte darauf ab, wer die Genehmigung zur Verankerung in den Granitplatten gegeben hätte. "Die Genehmigung wurde von meiner Person, sprich dem Bürgermeister, erteilt", antwortete Lakounigg. In einer Zusatzfrage wollte Gemeinderat Hans Steinacher (FPÖ) wissen, welche Folgekosten die Stadtgemeinde durch das Bohren der Löcher zu erwarten hätte. Laut Lakounigg seien "derzeit keine Kosten bekannt". Sollten Folgekosten auftreten, müsste dafür die Veranstalterin aufkommen, denn diese hätte sich dazu per Verpflichtungserklärung bereit erklärt.