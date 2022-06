"Alle freuen sich, wenn ich zu Besuch komme und erzählen mir Geschichten, die sie bewegen", erzählt Mathilde Stropnik. Die 74-Jährige aus Unterort in Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku besucht seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich alte und kranke Menschen. "Viele leiden an Demenz, sind im Rollstuhl oder bettlägerig und erwarten meine regelmäßigen Besuche sehnsuchtsvoll", sagt Stropnik. Während der Corona-Pandemie fielen diese Besuche aber leider aus. "Ich durfte nicht in die Heime, auch Privatbesuche waren eher riskant."

Die Krankenbesuche, die die zweifache Mutter, vierfache Großmutter und Urgroßmutter mit ihrem VW Polo unternimmt, helfen auch ihr persönlich, das Leben besser zu meistern. "Vor mehr als 20 Jahren ist mein Mann nach schwerem Leiden verstorben", sagt die engagierte Pensionistin, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und eigentlich Krankenschwester werden wollte. "Das konnte ich nicht, weil ich am elterlichen Bauernhof mithelfen musste", erinnert sie sich. Ihr Glaube helfe ihr jedenfalls, persönliche Schicksalsschläge gut zu meistern.

"Ich liebe auch die Gartenarbeit, meine kleine Hühnerfarm und halte mein schmuckes Wohnhaus gerne in Schwung", sagt Stropnik. Sie engagiert sich noch im Kirchenchor, in einer katholischen Frauenrunde und Turngruppe und im Pensionistenverein. "Ich besuche auch gerne Kulturveranstaltungen."