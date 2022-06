In Kühnsdorf legt Zahnarzt Franz Dobrounig mit 30. September seinen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zurück. Nach 38 Jahren als Kassenzahnarzt – er hat seinen Vertrag seit 2. April 1984 – wird er im Herbst in Pension gehen. Nach der Ausschreibung wurde Mihael Peric als Nachfolger auserkoren. Der 40-Jährige ist jetzt noch beim Zahnambulatorium der ÖGK Klagenfurt beschäftigt und wird die Praxis von Dobrounig am 1. Oktober übernehmen.