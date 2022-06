Im Interkommunalen Gewerbepark (IGP) Süd siedelt sich nahe der A2 bei Völkermarkt-Ost ein neuer Betrieb an - wie in der jüngsten Sitzung des Völkermarkter Gemeinderates am Mittwochabend publik wurde. Der Unternehmer Herbert Laßnig von "Holc Naturpools" plant auf einer Betriebsfläche von rund 12.000 Quadratmetern östlich des "McDonald's" die Errichtung eines Naturschaugartens samt E-Ladestationen. "Die Idee für eine allumfassende Gartenschau, die ganzjährig geöffnet ist, entstand während der Corona-Pandemie", erzählt Herbert Laßnig auf Nachfrage der Kleinen Zeitung.