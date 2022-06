Nach dem Rücktritt von Stadträtin Angelika Kuss-Bergner (ÖVP) designierte die Völkermarkter Volkspartei Gemeinderätin Elisabeth Kollitsch als Nachfolgerin. In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend gelobte Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) die 28-Jährige nach dem Verlesen der Gelöbnisformel durch Amtsleiterin Sandra Schoffnegger an. Kollitsch bedankte sich in ihrer Antrittsrede für das Vertrauen ihrer Fraktion und den Einsatz ihrer Vorgängerin. "Mit deiner Schaffenskraft und deinem Durchsetzungsvermögen bist du ein Vorbild für viele Frauen innerhalb, aber auch außerhalb der Politik", streute Kollitsch Kuss-Bergner Rosen. Als jüngstes Mitglied des Stadtrates appellierte die Studentin der Landschaftsarchitektur und Raumplanung an der BOKU in Wien, die den Bachelor-Titel in der Tasche hat, für die Zukunft "auf ein respektvolles Miteinander aller Generationen und Parteien".