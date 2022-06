Einen Rettungseinsatz gab es Mittwochmittag in einem Strandbad am Klopeiner See. Es wurde gemeldet, dass ein Schwimmer regungslos im Wasser trieb. Als die Polizei vor Ort eintraf, wurde eine Person von einem Notarzt reanimiert. Diese wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Laut Zeugen wurde der Mann, ein 72-jähriger Mann aus Graz, einige Meter vom Badesteg entfernt, mit dem Kopf unter Wasser, gesichtet. Mehrere Badegäste zogen den Mann aus dem Wasser, begannen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und verständigten die Rettungskräfte. Der Gesundheitszustand des Mannes ist derzeit unbekannt. Im Einsatz stand auch der Wasserdienst der Feuerwehr Peratschitzen.