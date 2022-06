15 Jugendliche kommen regelmäßig in das zehn Jahre alte Jugendzentrum "Chillax" in Bleiburg/Pliberk. Durch die Coronapandemie veränderte sich auch das Betreuungsangebot. "Wir praktizieren eine digitale, offene Jugendarbeit. Wir halten nicht nur per Telefon und mithilfe sozialer Medien Kontakt, sondern treffen uns natürlich nach wie vor persönlich. Wir sind auch viel draußen unterwegs", sagt Patrizia Osti, Leiterin des "Chillax".