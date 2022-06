Beim Bundeswettbewerb der Tischler und Tischlereitechniker am 25. Juni in Hard in Vorarlberg wollen auch zwei Lehrlinge aus dem Bezirk Völkermarkt glänzen: Stefan Jelen (19) aus Bleiburg/ Pliberk und Klemens Reinfried (21) aus Eberndorf/Dobrla vas lösten mit einem Sieg in ihrer Kategorie beim Landeslehrlingswettbewerb in Klagenfurt im Mai das Ticket dafür.