Am 16. Juni organisierten die Polizeiinspektion Bleiburg mit Sicherheitsbeauftragtem Markus Hoffmann und das Bezirkspolizeikommando Völkermarkt eine "Gemeinsam.sicher"-Veranstaltung am Fuße der Petzen. Dabei ging es um das richtige Verhalten am Berg, die erforderliche Ausrüstung, die richtige Planung von Touren, Trittsicherheit, Naturschutz und vieles mehr. Es wurde auch erklärt, was im Falle eines Bergunfalls passiert und wie die verschiedenen Einsatzorganisationen zusammenarbeiten.