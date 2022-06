Richard Diederich bewohnt zeit seines Lebens dasselbe Haus in Sankt Veit im Jauntal, umgeben von einem Selbstversorgergarten. Der Techniker sieht in der ländlichen Umgebung keinen Nachteil. „Das Einzugsgebiet meiner Kunden ist ganz Unterkärnten“, sagt der Unternehmer. Sein eingetragenes Unternehmen Diederich IT-Solutions e. U. besteht seit 2007. Der Firmensitz ist in Diederichs Wohnhaus. Zu den Geschäftsfeldern zählen die Reparatur von Computern und Laptops, das Entfernen von Schadprogrammen, die Wiederherstellung von Daten, das Design und die Wartung von Websites. Die Zielgruppe sind Privatpersonen, Kleinunternehmer, Privatzimmervermieter, Hotellerie und Vereine.