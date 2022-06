Am Sonntag 12.30 Uhr war eine 34-jährige Frau aus Rumänien in der Wohnung ihrer 52-jährigen, ebenfalls aus Rumänien stammenden, Freundin in Völkermarkt zu Besuch. Aus Versehen trank sie dort aus einer mit Bodenputzmittel gefüllten Mineralwasserflasche.

Auf der Flasche waren keinerlei Warnhinweise angebracht. Die Frau konnte nicht ahnen, dass sich in der Flasche Bodenputzmittel befand. Die Marke des Putzmittels ist derzeit noch unbekannt.

Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde sofort von einem Notarzt erstversorgt und anschließend von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.