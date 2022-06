Hunderte Harley Davidson-Fahrer brummen jedes Jahr durch Österreich, um Spenden für muskelerkrankte Kinder zu sammeln. Von 22. bis 26. Juni sind die Biker bei der 25. Harley Davidson Charity-Tour des gemeinnützigen Vereines unter Präsident Peter Reizl wieder quer durch die Bundesländer unterwegs. Am Donnerstag, 23. Juni, legt der Tross ab 11.30 Uhr einen Stopp am Hauptplatz in Völkermarkt ein.