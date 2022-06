Vor vier Jahren begann Benjamin Lach (28) aus Pudab in der Marktgemeinde Eberndorf den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern umzustrukturieren. "Die Landwirtschaft ist meine Leidenschaft, ich war schon als Kind immer am Traktor dabei", erinnert sich Lach, hauptberuflich zweisprachiger Volksschullehrer. Über einen Fernsehbeitrag stieß er auf die "Superfrucht" Heidelbeeren. Er besuchte eine Kulturheidelbeerplantage in der Steiermark und von da an hatte er die Idee im Kopf, selbst so eine Plantage anzulegen.