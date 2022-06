Ein 52-jähirger Mann aus Villach lenkte am 16. Juni um 15.45 Uhr sein Motorrad auf der L 116 St. Kanzianer Landesstraße in Fahrtrichtung Grafenstein. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, geriet auf das linke Straßenbankett und kam zu Sturz.

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins UKH Klagenfurt verbracht.