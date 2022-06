Die österreichischen Leichtathletik-Meisterschaften der U18 und der U23 fanden heuer am 11. und 12. Juni in Reutte (Tirol) statt. Dabei erreichte Hannah Ladinig vom VST Laas, die bei der Kleinen Zeitung-Wahl zu den Köpfen des Jahres 2021 in der Kategorie "Junge Talente" gewann - im Kugelstoßen mit einer Weite von 11,53 Metern eine neue persönliche Bestleistung. Damit erreichte sie den 6. Platz in der höheren Altersklasse. Im Diskuswurf kam sie bereits wieder knapp an die 40 Meter-Marke heran. Mit einer Weite von 39,85 Metern holte sie sich Rang drei und damit die Bronzemedaille.