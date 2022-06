Am Schaidasattel in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela müssen Autofahrer in den nächsten Monaten immer wieder mit Wartezeiten und Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund dafür ist die Baustelle an der L 108 Schaidasattel-Straße zwischen Ebriach und Terkl, die am Montag, 20. Juni, startet. Die Landesstraße weist Fahrbahnverdrückungen, Netz-, Einzel- und Setzungsrisse auf und wird bis voraussichtlich Mitte Oktober auf einer Länge von einem Kilometer aufwendig saniert.