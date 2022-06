Steil bergauf und waghalsig über den Trail wieder ins Tal - das ist Mountainbike Enduro. Das Gebiet Petzen/Jamnica gilt in Kärnten als das Aushängeschild dieses Sports. So kommt auch die "World Series" zum zweiten Mal nach 2018 wieder nach Kärnten. Rund 650 Fahrer in den verschiedensten Kategorien kommen aus 40 Nationen, um in Kärnten und Slowenien ihre Meister zu küren. "Das bedeutet über das Sportliche hinaus auch mehr als 7000 Nächtigungen für die Region", schildert Organisator Thomas Taupe.