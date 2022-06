22 Bewerbsgruppen der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Bezirk Völkermarkt nahmen am diesjährigen Bezirksleistungsbewerb in Globasnitz/Globasnica teil. Organisiert wurde der Bewerb von der Feuerwehr St. Stefan unterm Feuersberg in Zusammenarbeit mit dem Bezirksfeuerwehrkommando.