Joachim Borstner (23) ist seit zweieinhalb Jahren ehrenamtlich beim Roten Kreuz in Bleiburg tätig. Bereits in jungen Jahren wurde der Neuhauser aufgrund seiner freiwilligen Arbeit bei der Feuerwehr in Schwabegg auf die Rettung aufmerksam. "Durch die zahlreichen Feuerwehreinsätze durfte ich auch Einblicke in die Arbeit des Rettungsdienstes sammeln. Dabei wurde mein Interesse geweckt und ich entschied mich, meinen Zivildienst beim Roten Kreuz zu absolvieren."

Hauptberuflich arbeitet Borstner bei Steiner Bau in Klagenfurt. "Jedes zweite Wochenende bin ich als Helfer beim Roten Kreuz im Dienst. Somit kann ich an den restlichen Wochenenden noch zusätzlich bei der Feuerwehr tätig sein. Wenn man ein gutes Zeitmanagement hat, kann man die Arbeit und die Herzensangelegenheiten gut einteilen", erklärt der Abrechnungstechniker.