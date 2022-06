Training an der frischen Luft erfreut sich nicht erst seit der Phase der Corona-Lockdowns samt geschlossener Fitnesscenter großer Beliebtheit. Dennoch galt die Pandemie sicher als Treiber für mehr Sport im Freien. Und damit wächst folgerichtig auch der Trendsport "Freestyle Calisthenics" stetig. Im Grunde genommen stählen Fitness-Junkies und geschickte Turner an verschiedenen Klimmzugstangen ihre Körper in eigens dafür angelegten Parkanlagen. Doch ist es mehr, als nur das schlichte Aufbauen von Muskeln, mit dem Aufblühen des Sports kam auch der messbare Wettkampf ins Spiel. Seit 2014 werden in Österreich Staatsmeisterschaften ausgetragen, wo es darum geht, möglichst kreativ Übungen auszuführen und die Jury zu überzeugen.