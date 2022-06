Zehn hoch motivierte Teams nahmen am Freitag am Bezirksbewerb Völkermarkt der Kindersicherheitsolympiade (KSO) teil. Dabei stellten die Kinder bei den vier Klassenbewerben Safety-Spiel für Lebensretter, KLV-Radfahr-Bewerb, Landesjugendreferat-Löschbewerb und AUVA-Gefahrstoff-Puzzle am Sportplatz in Griffen ihr Sicherheits- und Selbstschutzwissen unter Beweis.