Das laufende Schuljahr hätte einen besonderen Niederschlag in der Chronik der Volksschule Rinkenberg in der Gemeinde Bleiburg/Pliberk finden sollen. Denn dann hätte man das 140-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert. Hätte man! Denn seit dem Schuljahr 2020/21 ist die Institution, in der Tausende Kinder die ersten Schritte in Sachen Lesen, Schreiben und Rechnen getan haben, geschlossen.