Am Mittwoch lenkte eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt ihren Pkw auf der Diexer Landesstraße talwärts in Richtung Völkermarkt. Plötzlich musste sie einem Rehwild ausweichen und stürzte in der Folge mit dem Auto 50 Meter ab. Der Pkw hat sich mehrmals überschlagen und kam auf dem Dach liegend im Diexer Bach zum Stillstand. Die Frau konnte sich selbst aus dem total beschädigten Pkw befreien und zur Fahrbahn hochsteigen.

Sie wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Pkw wurde von der FF Diex mittels Seilwinde geborgen.