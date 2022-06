Am Freitag, dem 3. Juni haben sich zwei bisher unbekannte männliche Personen unter dem Vorwand, für die Wohnbaugenossenschaft Reparaturarbeiten durchzuführen, Zutritt zur Wohnung einer 69-jährigen Frau in Völkermarkt verschafft.

Einer der beiden Täter begann Arbeiten am Schloss der Wohnzimmertüre durchzuführen. Dabei fielen ihm mehrmals Teile zu Boden. Aus diesem Grund blieb die Frau bei dem Mann, um ihm beim Arbeiten zuzusehen. In der Zwischenzeit ging der zweite in das Schlafzimmer, um dort nach den Fenstern zu sehen.

Mehrere Tausend Euro

Nach 20 Minuten verließen die beiden Männer die Wohnung, obwohl Teile des Schließmechanismus an der Wohnzimmertüre nicht wieder verschraubt waren.

Am Dienstag bemerkte die Frau, dass ihr gesamtes erspartes Geld, das im Schlafzimmer versteckt war, fehlte. Die 69-Jährige erleidet einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Nach Rücksprache mit der Wohnbaugenossenschaft stand schnell fest, dass diese keine Reparaturarbeiten in Auftrag gab.

Weißer VW-Bus

Im Zuge der Ermittlungen in der Wohnungsanlage stellte sich heraus, dass am 17. Mai zwei unbekannte Männer, auf die eine ähnliche Personenbeschreibung zutrifft, in der Wohnung eines 20-jährigen Mannes ebenfalls Reparaturarbeiten durchführen wollten.

Da die Unbekannten sich aber nicht ausweisen und keinen Arbeitsauftrag zeigen konnten, wurden sie nicht in die Wohnung gelassen. Der 20-Jährige konnte noch beobachten, dass die Männer mit einem weißen VW-Bus ohne Aufschrift und vermutlich einem niederösterreichischen Kennzeichen wegfuhren.

Personenbeschreibung

Weiße Hautfarbe, vermutlich Österreicher, circa 35 Jahre alt, von mittlerer Statur, sprachen akzentfrei Deutsch, beide mit Jeans und T-Shirt sowie schwarzen Handschuhen bekleidet.