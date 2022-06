Um vor dem Krieg in der Ukraine nach Kärnten geflohenen Kindern und deren Familien einen Nachmittag lang eine unbeschwerte Zeit zu ermöglichen, laden die Clubschwestern des Soroptimist Clubs Kärnten Unterland - Völkermarkt um Präsidentin Silvia Köchl am Freitag, dem 10. Juni, ab 14 Uhr, zu einem Ukraine-Fest in die Walderlebniswelt am Klopeiner See. Ukrainische Familien erhalten dabei freien Eintritt.