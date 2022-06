Mann stieß Bekannten seiner Stieftochter zu Boden

In der Nacht auf Sonntag eskalierte ein Familienstreit in St. Kanzian. Ein 32-jähriger Mann stieß den 20-jährigen Bekannten seiner Stieftochter zu Boden. Bei einem Fest in Rückersdorf wurde eine Frau geschlagen.