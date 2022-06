"Warum willst du der Feuerwehr beitreten", fragte der damalige Kommandant und heutige Ehrenkommandant Helmut Oberortner der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Tainach im Jahr 1993 den 15-jährigen Franz Roscher. "Weil es mir ein Anliegen ist, anderen Menschen zu helfen", antwortete der junge Tainacher, dessen Vater Herbert Sauerschnig (61) ebenso wie seine Söhne Tobias (21), Niklas (18) und Simon (16) Roscher der Ortsfeuerwehr angehören.

In den knapp drei Jahrzehnten seiner ehrenamtlichen Karriere avancierte der 44-jährige Autolackierer vom Probefeuerwehrmann bis zum Kommandant. "Als Kommandant hat man noch mehr Last auf der Schulter, weil man die Mannschaft führen muss", sagt Roscher, dem die Ausbildung der Jugend und die Kameradschaft in der Feuerwehr besonders am Herzen liegen.

Schwerer Verkehrsunfall

Durch einen persönlichen Schicksalsschlag erfuhr er, der seit 2021 auch Gemeindefeuerwehrkommandant von Völkermarkt ist, den Rückhalt im Ort. "Meine Frau und einer meiner Söhne erlitten bei einer Frontalkollision im Bezirk St. Veit unschuldig schwerste Verletzungen. Da ich selbst verletzt war, konnte ich nicht helfen. Als ich liegend die Sirene hörte, wusste ich, dass jetzt Hilfe kommt", erinnert sich der Tainacher an den 30. Mai 2019. Seitdem engagiert sich Roscher "noch lieber" in der Feuerwehr, weil er weiß, dass "jeder von uns einmal Hilfe brauchen kann".