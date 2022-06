"Die Eröffnung des zweiten Büros in Eberndorf ist ein wichtiger Expansionsschritt in die Zukunft", ist sich Baumeister Karl Liesnig sicher. Sein Unternehmen besteht seit fast 30 Jahren, 2014 wurden nach dem Kauf und Umbau des Hauses in der Kumeschgasse 12 in Bleiburg/Pliberk die neuen Büros bezogen.