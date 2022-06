"Es wäre schön, wenn wir ein letztes Mal im 'Rumpelstilzchen' feiern könnten." Diesen Wunsch erfüllen Franz Tratter (41), seit 2016 Besitzer des Lokals in St. Kanzian, nun fünf Freunde aus dem Bezirk Völkermarkt und aus Niederösterreich. Aus Neugierde schauten sie sich das Lokal an und beschlossen nun, dieses zu pachten und ein letztes Mal aufzusperren. "Es bleibt die letzte Saison. Es gibt Interessenten mit neuen Ideen, die das Lokal und das angrenzende ehemalige Postgebäude kaufen möchten", verrät Tratter.

Reise in die Vergangenheit

Die letzte Saison des "Rumpelstilzchens", auch bekannt als "Rumpel", soll auf jeden Fall unvergesslich bleiben. "Wir haben einiges geplant, wollen auch die Vergangenheit aufleben lassen. Neben einer Beachbar, die mit Sand aufgeschüttet ist, wird es auch Cocktail-Abende, Motto-Partys und einige bekannte Djs geben. Es werden auch einige, die früher schon am See aufgelegt haben, für Stimmung sorgen", verrät Franky Wastl, Betreiber des City Cafés in St. Michael ob Bleiburg. Er besuchte selbst in seinen jungen Jahren das "Rumpel", in dem meist das Fortgehen am Klopeiner See endete.

Neben Franky Wastl stammen noch Patrick Pongratz, Michael Jagoutz und Niko Kerbitz aus dem Bezirk Völkermarkt. Tobias Komböck lebt in Niederösterreich und kennt im Gegensatz zu seinen Freunden das "Rumpel" noch nicht. Ab 15. Juni wird er Teil der "Rumpel-Familie" sein. Bis Ende August soll die letzte Saison jedenfalls täglich von 18 bis 4 Uhr früh morgens laufen. "Die Vorbereitungen laufen, wir freuen uns auf die letzte Zeit im 'Rumpel'", sagt Wastl.