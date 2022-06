26 Fußballinteressierte nahmen am 27. Mai 1972 an der Gründungsversammlung teil und hoben den Sportclub (SC) Globasnitz/Globasnica aus der Taufe, erster Obmann war Franz Konzilia. Was mit Turnieren in der 2. Klasse begann, führte die Kampfmannschaft im Laufe der Jahre bis in die Kärntner Liga, wo sie 2015 eine Saison lang spielten. "Das war ein historischer Aufstieg", erklärt Heinz Praprotnig, seit 2020 Obmann des SC Globasnitz und früher selbst aktiver Spieler bei verschiedenen Vereinen. Damals wählte die Kleine Zeitung auch das "Team des Jahres" – mit Stefan Friessnegger und Michael Lince waren gleich zwei Globasnitzer darin vertreten.