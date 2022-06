Am 5. und 6. Juni lädt der Tourismusverband St. Kanzian jeweils von 10 bis 17 Uhr zum großen Familien-Seefest am Klopeiner See und Turnersee ein. Einheimische und Gäste können an beiden Tagen mit einem Ticket viele Attraktionen rund um die Seen besuchen. Mit dabei sind die Walderlebniswelt in St. Kanzian mit dem Indoor-Spielehaus und der Vogelpark Turnersee. Am Golfpark Klopeiner See kann man ein Schnuppertraining absolvieren. Als Verbindung zwischen den Stationen dient ein Bummelzug.

Als Rahmenprogramm für die Kinder gibt es beim Klopeiner See am Ostufer die Möglichkeit des Kinderschminkens und am Nordufer eine Fotobox. Bei der Café-Bar-Lounge Burg wird man in einem „Mit-Mach-Zirkus“ verzaubert. Weiteres gibt es Rabatte für das Schnuppertauchen in der Tauchschule „Divecenter Klopeiner See“. Das genaue Programm mit allen Zeiten findet man im Internet unter www.suedkaernten.at

St. Kanzian, Infos gibt's auch unter der Nummer (04239) 22 22.

Karten gibt's im Vorverkauf bis 3. Juni um 10 Euro für Erwachsene und um 5 Euro für Kinder von 3 bis 15 Jahren. Normalticket-Preise: Normalticket-Preise: Erwachsene: 15 Euro, Kinder: 10 Euro.