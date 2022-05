Der Hackerangriff in der vergangenen Woche auf das Land Kärnten legte auch die Bezirkshauptmannschaften lahm. Besonders betroffen war davon unter anderem das Passamt, wo Bürgerinnen und Bürger im Bezirk Völkermarkt bereits vorher mit einer vierwöchigen Wartezeit auf einen Termin rechnen mussten. Mittlerweile funktioniert die Beantragung eines Reisepasses wieder "holprig", wie Verwaltungsdirektor Christian Hartl erklärt: "Die Kassa ist noch nicht in Vollbetrieb, es kann derzeit nur in bar gezahlt werden." Da auch die Drucker noch nicht wieder funktionieren, behilft man sich mit handschriftlichen Bestätigungen.