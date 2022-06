Genau am Pfingstsonntag gibt Margit Holzer ihr ein Hektar großes Erdbeerfeld in Mittlern in Eberndorf zum Selberpflücken frei. "Es ist heuer dort das erste Erntejahr", freut sich Holzer. In Völkermarkt reifen die roten Früchte generell etwas später als im Lavanttal. "Heuer aber zeitgleich. Das Wetter hat bisher gut gepasst, wir sind im Bezirk Völkermarkt zum Glück vom Hagel verschont geblieben", freut sich Holzer. Ihre Familie bewirtschaftet seit 65 Jahren Erdbeerfelder, mit Margit Holzer hat jetzt die dritte Generation die "Felder in der Hand". Geöffnet hat das Erdbeerfeld ab Sonntag täglich von 8 bis 19 Uhr. Der Kilopreis liegt bei 3,40 Euro, ab acht Kilogramm bei 2,85 Euro.