Am Samstag um 1.30 Uhr kam es in einem Haus in Völkermarkt zu einem häuslichen Übergriff. Ein betrunkener 37-Jähriger würgte seine Lebensgefährtin (47) in einem Haus in Völkermarkt. Der Frau gelang es, gemeinsam mit ihrer Tochter, zu fliehen. Der Mann verfolgte sie, kehrte danach aber wieder ins Haus zurück. Da er beiden den Zutritt in das Haus verwehrte, wurde die Polizei alarmiert.

Die Beamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Doch der Mann stand wenige Stunden später erneut vor der Haustür. Wieder eskalierte die Situation: Der Täter schlug gegen die Tür und bedrohte die Frau mit dem Umbringen.

Die zum zweiten Mal alarmierte Polizei nahm den Betrunkenen kurze Zeit später fest. Anzeige auf freiem Fuß.