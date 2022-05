Martin Pirz, Amtsarzt der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt und auch Völkermarkter Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes übernimmt eine neue Rolle. Der 45-Jährige wird der neue Präsident der Landesorganisation des Roten Kreuzes. Gewählt wird der Ebentaler bei der Generalversammlung des Roten Kreuzes am 9. Juli. In Kärnten beginnt dann eine neue Ära. Denn Peter Ambrozy (75), der frühere SPÖ-Politiker und Kurzzeit-Landeshauptmann, hört somit nach 25 Jahren als Präsident auf. Pirz, der Erfahrung als Spitalsarzt, Notarzt und Flugretter hat, kennt auch die Landesebene: Er ist seit Jahren der zweite Vizepräsident des Roten Kreuzes Kärnten. Aufgewachsen ist der begeisterte Motorradfahrer und Heimwerker in Mittlern. Der gelernte Kfz-Mechaniker studierte nach sechs Jahren beim Bundesheer in Innsbruck Medizin. Seit zwölf Jahren ist er Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin und seit Oktober 2019 Amtsarzt. Zuvor war er Oberarzt am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit.