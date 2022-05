Am heutigen Christi-Himmelfahrts-Tag wird sich eine kleine Delegation aus Kärnten, bestehend aus Mitgliedern des Kärntner Heimatdienstes (KHD), des Zentralverbandes slowenischer Organisationen in Kärnten und des Kärntner Schwarzen Kreuzes, im slowenischen Liescha/Leše in der Gemeinde Prevalje versammeln, um dort der Opfer eines Massakers in den Maitagen des Jahres 1945 zu gedenken.